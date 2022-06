Histoire d’une maison sans gouttière en Ariège

Il était une fois, une petite maison âgée d’environ 30 ans en Ariège qui se cherchait des nouveaux propriétaires. Cette maison avait reçu beaucoup d’amour de ses propriétaires actuels mais ils avaient décidé d’aller vivre ailleurs. Des familles se succédaient lors des visites mais aucune n’avait encore jeté sont dévolues sur elle jusqu’au jour ou un couple se présente avec leur petite fille et recherche leur première maison pour y installer leur famille. Pour les visiteurs, la visite leur procure un véritable coup de foudre et ils décident de contacter un artisan en rénovation du 09 afin de savoir à quoi s’attendre durant les prochaines années en matière de rénovation.

Le jour de l’inspection arrive et l'artisan relève quelques petits détails dont celui que la petite maison n’a aucune gouttière. Les futurs propriétaires ne s’en n’étant pas aperçus se demandent surtout pourquoi des gouttières sont si importantes pour une maison.

Leurs recherchent fournissent quelques réponses à leurs questions dont ces points-ci qu’ils prennent en considération pour la réparation de toiture en Ariège :

- Les gouttières sont importantes afin de protéger les fondations de la maison et la toiture. Elles éloignent l’eau des fondations lors des intempéries. De plus, avec des descentes pluviales, cela évitera que la terre près des fondations soit toujours détrempée.

- Lors de la fonte des neiges, les gouttières aident aussi à éloigner l’eau de la maison

- Les gouttières permettent aussi d’éviter la formation de rigole autour de la maison en creusant des sillons dans le gazon ou le terrassement.

- L’installation de gouttières permet aussi de protéger les fleurs et les plantes-bandes des intempéries.

- Lors d’intempérie, les gouttières permettent d’éviter qu’il y ait de l’eau qui tombe devant les portes d’entrée de la maison. Les personnes peuvent donc entrer et sortir sans avoir des gouttes sur la tête en ouvrant la porte.

- De plus, les gouttières permettent d’éviter la formation de glace près des fenêtres et des portes et ainsi avoir des entrées plus sécuritaires

Après avoir pris en considération tous ces avantages, les futurs propriétaires ont décidé d’aller de l’avant et d’acheter la propriété mais aussi d’y faire installer des gouttières afin de protéger la maison, le terrain et les personnes qui y habiteront.

La petite maison a pu trouver des nouveaux propriétaires qui pourront lui procurer soin et amour dont elle aura besoin afin de rester belle et solide durant encore de nombreuses années. De plus, la petite famille a pu de son côté trouver un petit nid douillet pour y voir grandir leur petite fille.